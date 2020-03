Coronavirus: Pide Sheinbaum a habitantes de la CDMX quedarse en casa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió un nuevo video en su cuenta de Twitter la noche del jueves ante la contingencia por coronavirus COVID-19, donde pide a los ciudadanos de la capital no salir de sus hogares.

He sostenido que todas las medidas tienen un tiempo hoy es tiempo de ser responsables y evitar contagios. No comparto la idea de las medidas drásticas anticipadas que ahoguen la economía de las familias. Sin embargo, estoy convencida de que si bajamos la curva de contagios salimos en menos tiempo de la crisis sanitaria y podemos reactivar con más fuerza la economía de la ciudad. Por ello los convoco, las convoco a que seamos responsables, eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir, no contagiar y no contagiarse, evitar el contacto con muchas personas". Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.

Además, hizo un llamado a la población a no saturar los hospitales y quien presenta síntomas de coronavirus (Orthocoronavirinae), puede enviar un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 51-51-5, donde las autoridades darán seguimiento a cualquier posible caso.

Es muy, pero muy importante no saturar los hospitales y los centros de salud porque le quitamos el espacio a los enfermos verdaderamente graves y además corremos el riesgo de contagiarnos, por ello a todas y a todos el pánico no ayuda, la prevención y la información veraz sí”. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.

De acuerdo con el último corte, dijo que de acuerdo con el último corte se reportan en la capital del país 31 casos confirmados de COVID-19 y el fallecimiento de una persona con enfermedades crónicas previas.

