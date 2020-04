Unotv.com realizó un recorrido por diferentes calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) para verificar el cumplimiento del Hoy No Circula ampliado por la emergencia sanitaria del COVID-19; en Paseo de la Reforma no se vio circular a vehículos con terminación de placas 1 y 2, tampoco sobre Insurgentes a la altura del Eje 6.

Sin embargo, en Circuito Interior, a la altura de avenida Thiers, un carro blanco circulaba con placas terminación 1, por lo que Unotv.com procedió a entrevistar al chofer: “¿Sabe que no se puede circular?”, se le preguntó. “No, no, lo desconocía. Perdón, pero no sabía. No”, respondió el ciudadano. Minutos después, en el mismo punto, otros choferes argumentaron que trabajan en actividades esenciales.

En la calzada México-Tacuba, la circulación era casi nula. Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX informó que se han registrado 36 detenidos, de los cuales 35 fueron apercibimientos y un vehículo fue llevado al depósito por no atender las indicaciones del Hoy No Circula ampliado en la capital por la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Hoy No Circula en CDMX por COVID-19

Este jueves inició la ampliación al programa Hoy No Circula que suma a los vehículos sin importar su holograma; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un corte de conductores que fueron sancionados por no acatar esta medida desplegada ante la fase tres por COVID-19: “Fueron 36 multas, 35 apercibimientos y un vehículo llevado al depósito, al corte de las 11:00 horas".

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa por no acatar la medida es de mil 737 pesos y hasta dos mil 606 pesos, el vehículo será remitido al corralón y todo el personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está facultado para emitir las sanciones; Sheinbaum Pardo estimó que el tránsito por el Hoy No Circula ampliado en CDMX por COVID-19 pase de cinco millones a un millón 600 mil vehículos.

