Coronavirus y asueto dejan semivacías calles de la Ciudad de México

Las calles y avenidas del centro de la Ciudad de México lucen semivacías, en gran parte por el día de asueto en escuelas y algunas fuentes de trabajo, pero también porque algunos capitalinos y paseantes optaron por “guardarse” como una medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus conocido como COVID-19.

Unotv.com realizó un recorrido en el corazón de nuestro país y pudo documentar que son pocas las personas que portan, por ejemplo, cubrebocas y que evitan tener contacto piel con piel, así como los besos.

Frente al Palacio de Bellas Artes, los 18 integrantes de la familia Ramos, provenientes del estado de Puebla, aprovecharon el descanso de sus actividades para visitar la capital de la República Mexicana.

Tomamos mucho en cuenta las recomendaciones, lavarse las manos, pero estamos conscientes de que es un problema a nivel mundial pero también no hay que ser tanto alarde al problema. Los niños hay que cuidarlos y todo eso”, Everardo, paseante en la Ciudad de México.

Señalaron que toman en cuenta las recomendaciones sanitarias lanzadas por las autoridades mexicanas ante la propagación de casos positivos de coronavirus.

Estamos tomando las medidas que nos han recomendado, somos precavidos pero tampoco hay que entrar en pánico, es cierto que es un virus pero si entramos en pánico estamos peor”, Everardo, paseante en la Ciudad de México.

Sin embargo, la “sana distancia” quedó a un lado, pues, aunque aseguran conocer el término, caminan juntos por las calles del centro histórico.

Por otra parte, hay paseantes que piden alejarse de las aglomeraciones.

Me molesta que no tomen en cuenta las medidas que se están dando, no por nada está pasando lo que está pasando en París, en Madrid y en otras partes del mundo. De nada sirve que se habían suspendido clases si se fueron a la playa, no se trata de eso. Es para estar en nuestras casas, no para irse a la playa ni de guateque, entonces mientras no se tome en cuenta eso no pueden decir que están haciendo lo correcto”, Dulce María Domínguez, paseante.

Michel no tenía planes para salir a las calles, pero un trabajo escolar la obligó; sin embargo, no olvidó las medidas preventivas para evitar el coronavirus y se colocó un cubrebocas.

Por seguridad, porque no quiero infectarme del virus y por pura precaución lo uso”, Michel Buitrón, estudiante.

Como parte de las acciones para evitar la propagación del coronavirus en México, las autoridades de Salud y de Educación anunciaron que a partir del 20 de marzo las actividades escolares quedarán suspendidas hasta el 20 de abril.

A la medida se han sumado diversas universidades privadas y públicas que informaron que la suspensión en sus planteles será a partir de este marte 17 de marzo.

