Puestos de tacos, tortas y tamales ya no venden más en las calles debido a la contingencia sanitaria de coronavirus en Ciudad de México (CDMX), por ello, “Vitamina T” busca que sobrevivan a la pandemia.

Tremendamente triste cuando hablamos con taqueros que nos dicen; -me encantaría poder hacer esto, pero ya tuve que vender hasta mi comal, entonces no tengo manera de preparar tacos-, y eso es lo que no queremos que suceda", señala J uan Aura, fundador de Vitamina T.

De la calle para la calle, la iniciativa compra tacos, tortas y tamales a quienes ya no pueden venderlos, y los dona a quienes limpian y cuidan las calles.



Conectar una necesidad de dinero económica, con una necesidad de reconocimiento y apoyo a las personas que están allá afuera", establece Aura Martínez, otra fundadora de Vitamina T .

Construyeron una base de datos callejera, convirtieron a changarros en proveedores y a personal de limpieza y paramédicos en comensales.

Levantamiento del padrón, llamada para hacer el pedido, la orden, verificar que tengan insumos de sanitización, que tengan insumos de empaque, si no tienen nosotros se los damos", reitera Aura Martínez .



Las órdenes se entregan a través de "Ni un repartidor menos".

Esta es la charla entre repartidor que entrega y paramédico que recibe:

Venimos a consentir a nuestros héroes del ERUM con "Vitamina T" y "Ni un repartidor menos", nos han apoyado bastante y es justo reconocerlos, unos taquitos para ustedes, ¿qué opina?

Gracias, les agradezco mucho, ahorita lo voy a pasar al área donde está todo el personal", es la respuesta que les dan.

Un taquito siempre levanta corazones, aún en medio de la pandemia por coronavirus.

Y esta es una conversación del jefe de paramédicos, quien agradece con llamada telefónica por altavoz la dotación a repartidores.

Muchas gracias Saúl para eso estamos, y de verdad ¡gracias a ustedes por esas cosas que hacen que nos motivemos más para seguir ayudando!", establece.

“Vitamina T” quiere salvar la gastronomía callejera de la Ciudad de México durante y después del confinamiento.

No creemos en solamente ayudar una vez y luego retirarnos y nunca regresar", finaliza Juan Aura .

