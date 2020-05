La Secretaría de Cultura (Cultura) de la Ciudad de México (CDMX) conmemoró este domingo 24 de mayo el aniversario luctuoso del poeta y escritor mexicano Amado Nervo; sin embargo, cometió un error.

En una publicación difundida en redes sociales, la dependencia capitalina atribuyó la ciudadanía uruguaya al artista de las letras, tal vez tras una confusión con el lugar donde murió: Montevideo, Uruguay, un día como hoy pero de 1919.

Tras el error, los usuarios de las redes sociales no dudaron en señalar a la Cultura CDMX el equívoco relacionado a la nacionalidad de Amado Nervo: “Si sus becarios no saben de cultura no los pongan de CM (community manager), siempre los dejan en ridículo”, fue uno de los varios comentarios escritos por cibernautas tras el error en la publicación realizada este domingo en Twitter.

Poesías completas (1935), En voz baja (1909) y El estanque de los lotos (1919) fueron algunos de los poemarios escritos por Amado Nervo, también destacado diplomático, periodista e incluso profesor; también incursionó en el género del cuento, novela y ensayo, evidenciando su gran conocimiento y versatilidad como artista. Nació en Tepic, capital del estado de Nayarit, el 27 de agosto de 1870.

