Dan alta a primera paciente COVID-19 de Centro Temporal de GAM

La señora Irma, de 47 años, fue la primera paciente con coronavirus dada de alta en el Centro de Atención Temporal COVID-19 Anexo Hospital General de Zona Número 24, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que la mujer, originaria de Iztapalapa, fue confirmada con el virus el pasado viernes 15 de mayo y fue referida a dicho nosocomio el sábado 16.

Me dolía mucho la cabeza, me faltaba el aire, la verdad yo no lo creía. De hecho me despedí de mi esposo y le pedí que cuidara de mis hijos”, expresó la paciente.

Entre aplausos y una valla humana, hecha por los trabajadores, Irma se despidió y comentó:

Muy buena la atención recibida por todos, las 24 horas del día estuvieron al pendiente de mí todos los doctores, los enfermeros. Muchas gracias a todos”.

El Centro Atención Temporal COVID-19 abrió sus puertas el pasado 15 de mayo como unidad de referencia para la recepción de pacientes de otros hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS.

A la fecha ha atendido 10 pacientes, de los cuales Irma es la primera en salir para continuar la recuperación en su domicilio al lado de su esposo e hijos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?