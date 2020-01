Desalojan FES Aragón por supuesta amenaza de bomba

La Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue evacuada la tarde de este miércoles.

Vía redes sociales, la escuela de la máxima casa de estudios, sin dar mayores detalles, pidió a la comunidad escolar desalojar el plantel a la brevedad.

Sólo añadió que se trataba de una medida de seguridad.

ATENCIÓN, la Facultad debe ser evacuada a la brevedad, no corro, no grito, no empujo. Por cuestiones de seguridad de todas las personas nos debemos retirar, se les mantendrá informados por este medio #DifusiónAragón

El motivo de la evacuación

Según reportes extraoficiales, el desalojo del plantel educativo, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se debe a una supuesta amenaza de bomba; no obstante, no ha habido información oficial que confirme esta versión.

