El robo de perros: un negocio que se ha vuelto muy redituable

En la última década, los animales de compañía han cobrado gran significado en la vida de los seres humanos; más allá de ser una simple mascota, estos se han vuelto parte de nuestras familias.

Debido a este cambio en la relación del ser humano con su mascota, son más los sectores que lucran y aprovechan este vínculo para hacer negocio, pues hay:

Guarderías de mascotas

Escuelas de perros

Boutiques donde te venden toda clase de accesorios para tu peludo

Cuidadores y paseadores de perros

La delincuencia también ha volteado a ver a los perros y los ha convertido en un blanco del cual pueden obtener dinero fácilmente.

Entre los fines que tiene robar una mascota se encuentran:

Cobrar por un secuestro

Vender al animal si este es de raza

Cruzar al perro para vender a las crías

Hace unos días el caso de Emilio se volvió viral en la CDMX, cuando una pareja fue captada por las cámaras de seguridad mientras cargaba a un perro de raza bulldog y se lo lleva lejos de su familia.

Emilio, el bulldog se encontraba sentado afuera del negocio de su amo, cuando a los dos ladrones se les ocurrió secuestrarlo y pedir 5 mil pesos por él.

Al final, los secuestradores del can fueron detenidos durante un operativo y el perro regresó a su casa sano y salvo. El cobro de los cinco mil pesos no se consumó.

Roban a los perros de raza para venderlos

Hay familias que invierten una gran fortuna en el cuidado e imagen de sus perros de raza, por lo que los hampones los roban ejemplares de las razas más populares para después venderlos por una gran suma.

El bulldog inglés es una raza de perros cuyo costo oscila entre los ocho mil y los 50 mil pesos, dependiendo las características del animal.

En internet puedes encontrar un perro de raza husky siberiano en cinco mil pesos, aunque hay unos que se cotizan en 20 mil pesos.

También en la red hay perros chihuahua que se venden desde mil hasta 10 mil pesos.

Los perros también son robados para cruzarlos

En la red hay un sinfín de anuncios de perros perdidos, pero llama la atención el de una mujer de Jalisco, quien asegura que su perra salchicha fue robada por estar obesa.

Ella deduce que al verla “gordita” los ladrones pensaron que la perra estaba “cargada” (embarazada) y decidieron llevársela para vender a las crías. Lo cierto es que Doggy (nombre del can) padece hipotiroidismo y esa es la razón de su sobrepeso.

Una mujer de Jalisco, quien asegura que su perra salchicha fue robada por estar obesa. Foto: Especial

Aguas con los cuidadores de mascotas

También, en redes sociales existen denuncias en contra de personas que ofrecen paseos de perros, guarderías de mascotas o servicio de baño o entrenamiento.

A mediados del 2019, una usuaria de nombre Claudia denunció a un hombre que nunca le devolvió a su perro.

Claudia contrató al sujeto para que cuidara a Jack mientras ella realizaba un viaje largo.

Cuando regresó, el hombre le dijo que había dado en adopción a su mascota, pero Claudia cree que el hombre se quedó con el can por ser de raza (Weimaraner).

Claudia contrató al sujeto para que cuidara a Jack mientras ella realizaba un viaje largo. Foto: Especial

¿Qué dice la ley del robo de perros?

En el Código Penal Mexicano, el secuestro de mascotas es catalogado como robo de pertenencias y en algunos casos como extorsión. Por lo que las penas para estos presuntos delincuentes no reflejan la gravedad del acto.

Este delito, en México, estaría catalogado como un simple robo, el cual según el artículo 382 del Código Penal, se castiga solo con una multa, dependiendo la gravedad del asunto. Aunque no hay un registro claro para determinar donde quedaría catalogado el perrito de alguna familia.

Al que disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 100 hasta 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120 veces el salario". Artículo 382 del código penal mexicano

