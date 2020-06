Se prepara para entrar una vez más a la zona Covid-19 del Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México; la doctora Zully Castro comenta que nunca imaginó vivir algo como esto.

Jamás, creo que ni en mis peores pesadillas terroríficas hubiera imaginado alguna situación semejante a esta". Zully Castro Colín, especialista en reumatología.

Sin embargo, la doctora no rehuyó a su destino y, a pesar de no tener una especialidad afín a la atención de la pandemia, esta reumatóloga se integró a uno de los equipos, aunque no todos sus compañeros actuaron igual que ella.

Muchos de nuestros compañeros se quisieron, de alguna forma, amparar o salvarse de ver este tipo de pacientes". Zully Castro Colín, especialista en reumatología.

Y poco a poco, el Hospital La Raza comenzó a padecer la falta de personal.

Los equipos no están completos porque muchos compañeros se van, faltan muchos médicos de medicina interna, neumólogos e infectólogos". Zully Castro Colín, especialista en reumatología.

Quienes se quedaron, tienen compromiso total. En el turno nocturno una de sus colegas, también reumatóloga, tiene toda la responsabilidad.

La doctora Zully también sigue adelante, gracias a que su familia la apoya. Confiesa que al iniciar la pandemia era mucho el miedo que se tenía, pero su hija es su motor.

Ella se enorgullece de hecho cuando le habla a sus amiguitos por zoom a la escuela dice, ‘mi mamá es médico, está matando al coronavirus, ya vamos a salir porque están matando al coronavirus’". Zully Castro Colín, especialista en reumatología.

Para ella, el riesgo de contagio siempre está presente; ahora podría ser positiva al COVID-19, por lo que pide a la gente que haga caso de las recomendaciones sanitarias y a las autoridades, que cuiden a los médicos.

Estamos entrando por convicción, porque tenemos las ganas de sacar adelante al hospital, a los enfermos, de brindarles una oportunidad a esos pacientes que están allá arriba de salir, de ver todavía a su familia". Zully Castro Colín, especialista en reumatología.

