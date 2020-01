En la CDMX aún no se adaptan a prohibición de bolsas de plástico

La prohibición al uso de las bolsas de plástico en la Ciudad de México no termina de cuajar a 10 días de la entrada en vigor de la norma, comerciantes y consumidores van adaptándose poco a poco.

El periodo de gracia concluye la próxima semana y luego, vendrán las sanciones. Los que más están padeciendo la nueva disposición son los productores de plástico, quienes buscan alternativas para que el negocio no muera.

Las bolsas todavía siguen colgadas en puestos de mercados y calles. Verdura, fruta, carne y comida sigue despachándose en bolsas de plástico.

Aunque a 10 días de su prohibición algunos consumidores ya acuden a las compras equipados con bolsas reutilizables, otros cargan los productos en sus propias manos, dicen que se adaptan como pueden.

Yo era de las que jamás traía bolsa, yo esperaba que me dieran, como me daban mis bolsitas traía cinco o seis bolsas, pero ahorita, de verdad me tengo que regresar por mi bolsa porque es la costumbre", comenta Elizabeth, consumidora.

La comida callejera, de locales y mercados, empieza a transportarse en tuppers.

"Ahí va uno cargando sus tupperware… -¿es incómodo?, -en principio es muy incómodo, pero bueno". Manuel de Ávila, consumidor.

A algunos les ha costado trabajo despedirse del acarreo en bolsa.

Si ves en una sola bolsa, lo checas, viene todo porque les dije no me no me des tantas bolsas por favor, y discúlpame pero no traje mi bolsa". Noemí, consumidora.

Mientras los clientes se liberan del plástico, los industriales se ocupan en negociar alternativas con el gobierno capitalino para afrontar el veto.

Que nos den una oportunidad de presentar una bolsa que se puede fabricar en México que sea reutilizable. Esto lo han hecho en otros lugares del mundo y ha reducido en 80 % el consumo de bolsas, es algo que está probado, la prohibición absoluta nunca ha funcionado", comentó José del Cueto, presidente de fabricantes de bolsas ANIPAC.

Además, los industriales alertaron que la nueva normativa catapultará al mercado chino de plástico.

Estamos viendo muchas bolsas chinas que están quitando la empleos a gente aquí en México, como si estuviéramos para perder empleos, y además no estamos seguros que cumplan con lo que ellos quieren". José del Cueto, presidente de fabricantes de bolsas ANIPAC.

Pronto, la Secretaría del Medio Ambiente local iniciará operativos de verificación, aplicando sanciones que van desde los 42 mil hasta 168 mil pesos. Incluso, advierten que habrá clausuras si se incumplen los llamados de atención.

"Nosotros amas de casa que en realidad no nos acostumbramos aún". Noemí, consumidora.

