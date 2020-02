Extintores y no gas lacrimógeno, lo utilizado contra feministas: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este domingo que durante las manifestaciones feministas del viernes 14 de febrero las policías capitalinas únicamente portaban extintores, luego de que las manifestantes afirmaran que fueron atacadas con gas lacrimógeno.

Sheinbaum Pardo señaló también en un mensaje ante representantes de los medios de comunicación que aquellos gastos de limpieza y rehabilitación de estaciones del Metrobús que resultaron dañadas por la movilización de las feministas, quienes exigen alto a los feminicidios, están considerados dentro de los gastos de la administración.

Lo único que usaron las policías, y lo traían consigo, fueron extintores. No se hizo nada más (porque) no hay autorización ni prueba de que se haya usado ninguna otra cosa distinta a extintores, y (éstos) se usaron no contra manifestantes, sino para apagar el fuego". Sheinbaum Pardo.

Gobierno, listo para rehabilitación

Sheinbaum Pardo acotó que, en lo que se refiere a daños causados por las exigencias de las feministas, existe un seguro de gastos, además de que los empleados del Gobierno ya cuentan con protocolos --aprobados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)-- para rehabilitar estaciones: "en realidad no son daños mucho mayores de lo que ya tenemos en términos de costos".

Hemos estado en contacto con medios de comunicación (que se vieron afectados en sus inmuebles por difundir fotos del cuerpo desollado de Ingrid Escamilla Vargas) y no nos han solicitado ningún apoyo en este sentido, sino trabajo de contención para evitar mayores daños".

