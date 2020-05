Familia de Iztapalapa se contagia y vence al COVID-19

Rubén y su esposa se contagiaron de coronavirus covid-19.

Vinieron a hacer las pruebas a los cinco días y salió que teníamos mi esposa, yo y mi hijo el menor, de 18 años". Rubén, sobreviviente de COVID-19.

Además, su hijo menor también se contagió al cuidarlos.

Mi hijo se enfermó porque era el que nos acercaba la comida al cuarto, no salíamos de la recámara como nos pidieron y él nos llevaba la comida". Rubén, sobreviviente de COVID-19.

Los tres se registraron en la app Covid-19, también llamaron al número de emergencias 911.

El doctor nos hizo una videollamada, me revisó la boca, las uñas, que no estuvieran moradas y pues no me vio tan bien porque me dejó un número que en cualquier momento que me sintiera más mal, que me doliera el pecho o no pudiera respirar, pues iban a venir por mí". Rubén, sobreviviente de COVID-19.

A diferencia de otras historias, Rubén asegura que las autoridades federales, de la Ciudad de México y también las de Iztapalapa, alcaldía en la que reside, le dieron puntual seguimiento a su padecimiento.

De ellos recibía llamadas más o menos, dos a tres llamadas al día y del 911 del doctor hacía de dos a tres videollamadas para revisarme, para revisar a mi esposa, para ver cómo seguíamos nosotros". Rubén, sobreviviente de COVID-19.

Rubén y su familia ya fueron dados de alta. Ahora se sienten afortunados no sólo por la atención que recibieron, sino por haber vencido al Covid-19.

Mi esposa a los 10 días ya estaba bien y yo me eché 15 días". Rubén, sobreviviente de COVID-19.

