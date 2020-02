Grupo de encapuchadas intenta tomar Facultad de Derecho de la UNAM

Un grupo de encapuchadas intentó este martes tomar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alrededor de las 06:00 de la mañana, profesores y personal que ya se encontraba en la sede universitaria reportaron que un grupo de varones y después otro de mujeres intentó colocar candados y cadenas en las puertas; se registró un conato de confrontación con los trabajadores que se encontraban ahí y que intentaron evitar la toma del plantel.

De acuerdo con personal de la Dirección de la Facultad, luego que se frustró el intento de toma, los encapuchados realizaron pintas dentro de la facultad, y confrontaron a directivos quienes habrían intentado establecer un diálogo sin que esto fuera posible.

El maestro Everardo Moreno indicó que un profesor fue agredido directamente. Sin embargo, lograron evitar el cierre del plantel y las clases continuaron.

"El director de la Facultad había convocado a los maestros para que llegaran a las 6:00 horas y gracias a eso se impidió la toma de la Facultad", dijo Everardo Moreno.

El director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, indicó que están dispuestos a tomar todas las acciones que se tengan que tomar a base de diálogo y concertación. La Facultad de Derecho está abierta y trabajando.

“Yo les pido de favor que entren a clases, que ustedes no permitan que personal ajeno cierre la facultad. Yo sé que hay muchas quejas, mucha violencia de género, pero las violentas que vivieron hoy, vinieron a violentar no a pedir que no hubiera violencia”, señaló ante estudiantes y profesores.

Al final, de acuerdo con la Dirección del plantel, los encapuchados se retiraron hacia el auditorio Justo Sierra en la Facultad de Filosofía y Letras.

Desde noviembre del año pasado, alumnos y alumnas de nivel medio superior y superior de la UNAM han tomado las instalaciones de sus planteles y han permanecido en paro por diversas exigencias

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?