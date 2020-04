Este viernes 1 de mayo (Día Internacional del Trabajo) no se suspenderá el programa Hoy No Circula Extraordinario, por lo que autos con engomado azul terminación 9 y 0 no podrán circular, sin importar el holograma (0, 00, 1 y 2).

Así informó la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) sobre el Hoy No Circula Extraordinario, el cual fue puesto en marcha como parte de las acciones ante la declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria por coronavirus.

La aplicación de este programa tiene la intención de disminuir la movilidad entre las y los capitalinos, con ello, reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 durante la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

Recuerda, los vehículos con terminación de placas 9 y 0, es decir, con engomado azul no puede transitar entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en el Valle de México así como en el Valle de Toluca.

Esto de acuerdo con las nuevas restricciones en el programa Hoy No circula Extraordinario, dicha medida aplica para todos los hologramas de verificación (0, 00, 1 y 2); incluyendo los vehículos eléctricos e híbridos.

A excepción de aquellos que sean utilizados para actividades esenciales, o bien, de personal que labora en centros médicos.

La SEMOVI exhorta a la población de la CDMX a realizar viajes indispensables y quedarse en casa, además de seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud.

