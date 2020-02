Inauguran la exposición militar "La gran fuerza de México" en Buenavista

Este viernes fue inaugurada la exposición militar "La Gran Fuerza de México", por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que estará abierta al público hasta el 1 de marzo en la estación Buenavista del Tren Suburbano en la Ciudad de México.

En un evento presidido por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien recorrió el montaje, se anunció que los visitantes podrán apreciar aeronaves, vehículos militares, pista de obstáculos infantiles y adiestramiento canino.

El objetivo de este evento, es continuar fortaleciendo la convivencia y el acercamiento que existe entre el pueblo de México y sus fuerzas armadas, que conozcan el gran esfuerzo incondicional que día a día realizan las tropas en todo el territorio nacional, en beneficio de todo el pueblo de México", expuso Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante de la Primera Región Militar .

Con tanques de guerra y aeronaves el Ejército muestra, a través de "La Gran Fuerza de México", su labor en desastres y misiones de seguridad es la primera vez que participa la Guardia Nacional.

También encontrarán camuflaje de rostro, stands sobre paracaidismo militar, fuerzas especiales, telecomunicaciones, criaderos y granjas militares, Plan DN-III-E, Fuerza Área y, por primera vez, participará la Guardia Nacional.

Es interesante, generalmente uno no sabe nada de esto, lo vemos como muy lejano, está súper padre que se den un tiempo para platicarnos, y responder preguntas, hemos estado preguntando porque uno no sabe, me parece muy bueno", establece Shakty , visitante.

En la exposición "La Gran Fuerza de México" hay adiestramiento canino y camuflaje de rostro paracaidismo y fotos con integrantes de la milicia.

El Ejército tiene la imagen de darnos confianza y la seguridad y de respaldarnos para estar un poquito más tranquilos", señala Dulce Trujillo , visitante.

En la inauguración también estuvieron el comandante de la Primera Zona Militar, Matín Salvador Morfín Ruiz, y el director general de Ferrocarriles Suburbanos, Enrique Navarro Domínguez.

La muestra de entrada gratuita, "La Gran Fuerza de México" estará abierta al público en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

