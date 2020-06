Este sábado el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los lineamientos para la Transición Ordenada y Gradual hacia el Semáforo Naranja, los cuales contemplan una serie de medidas para la reapertura de negocios y reactivación de algunas actividades.

En el contexto del Semáforo Epidemiológico color rojo por la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, en la Ciudad de México se cerraron varias estaciones del Sistema de Movilidad Integrada, que incluyen al Metro, Metrobús y Tren Ligero, mismas que comenzarán a reabrirse en el transcurso de la siguiente semana.



Como parte de las medidas de transición y de acuerdo a los datos de afluencia observados en las últimas semanas, a partir del 15 de junio se reabrirán de manera paulatina las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Tren Ligero, que permanecían cerradas desde el pasado 23 de abril.



En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las estaciones reanudarán su servicio en el siguiente orden:



15 de junio Línea 4

Estaciones: Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando, Talismán

16 de junio Línea 5

Estaciones: Aragón, Eduardo Molina, Misterios, Valle Gómez, Hangares

17 de junio Línea 6

Estaciones Norte 45, Tezozómoc

18 de junio Línea 7

Estaciones: Constituyentes, Refinería, San Antonio

19 de junio Línea 8

Estaciones: Aculco, La Viga, Cerro de la Estrella, Obrera

22 de junio Línea 9

Estación Lázaro Cárdenas

23 de junio Línea 12

Estaciones: Tlaltenco, San Andrés Tomatlán, Eje Central

24 de junio Línea 1

Estación Juanacatlán

25 de junio Línea 2

Estaciones: Popotla, Panteones, Allende

26 de junio Línea A

Estaciones: Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Peñón Viejo

29 de junio Línea B

Estaciones: Romero Rubio, Tepito, Deportivo Oceanía, Olímpica



Para el caso del Tren Ligero, las estaciones que retoman operaciones son Las Torres y Xotepingo. Cabe mencionar que las demás estaciones se mantienen cerradas por los trabajos de mantenimiento a la vía del tramo de Xochimilco a Huipulco.

De igual manera, continúa el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el segmento sin servicio.

Para el Metrobús, se dará servicio nuevamente en las siguientes estaciones:



15 de junio Línea 1

Estaciones: San Simón, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Olivo, C.U, C.C.U

15 de junio Línea 6

Estaciones: Ferrocarriles Nacionales, San Bartolo, Pueblo San Juan de Aragón, Ampliación Providencia, 482, 416 Oriente, Francisco Morazán

17 de junio Línea 1

Estación Félix Cuevas

17 de junio Línea 2

Estaciones: Nicolás Bravo, Del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Dr. Vertiz, Escandón, Antonio Maceo

17 de junio Línea 3

Estaciones: Poniente 146, Poniente 134, Héroe de Nacozari, Ricardo Flores Magón, Obrero Mundial

19 de junio Línea 5

Estaciones: 5 de mayo, Preparatoria 3, Río Guadalupe, Victoria, Río Santa Coleta, Archivo General de la Nación

19 de junio Línea 7

Estaciones: Necaxa, Clave, Glorieta de Violeta, París, La Diana, Antropología



Asimismo, las siguientes estaciones no brindarán servicio hasta nuevo aviso: Hospital Infantil La Villa de Línea 7; Buenavista II, Buenavista III (ambas de las Líneas 1 y 3, ubicadas sobre el Eje 1 Norte Mosqueta); así como La Raza y la estación Fuentes Brotantes correspondientes a Línea 1.



La Red de Movilidad Integrada llamó a la ciudadanía a no salir de sus hogares si no es absolutamente indispensable. En caso contrario, se recuerda que el uso correcto de cubrebocas (tapando nariz y boca) en el transporte público es de carácter obligatorio desde el inicio y hasta el final de viaje.

