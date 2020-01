Integrantes de marcha por la paz realizan recital en CDMX

La marcha por la verdad, justicia y paz llegó a la estela de luz, en la Ciudad de México, dos días después de haber iniciado en Morelos. Este sábado realizaron un acto cultural que incluyó recitales de poesía.

El activista y poeta, Javier Sicilia, quien es uno de los organizadores de la marcha, adelantó que no pierde la esperanza de que mañana le den una sorpresa en Palacio Nacional y lo reciba el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cuando hay una emergencia nacional, no hay palacios cerrados. Debe estar en domingo y las 24 horas. Nosotros estamos abiertos, y esa es la esperanza a una grata sorpresa, si no es así no importa. Lo que importa es que cumplimos con nuestro deber y con una palabra firme, serena y profunda. Lo demás ya no es responsabilidad de nosotros", dijo.

Asimismo, Sicilia llamó al gobierno federal, a hacer un ejercicio de autocrítica en relación a los resultados en materia de seguridad.

El aceptar la realidad, que hay debilidad... a veces es la fortaleza. Y decir que las cosas están así y que hay que trabajar, y unir a la nación y que hay, una tragedia humanitaria y que hay una emergencia nacional, es su propia fortaleza", aseguró.

Mientras tanto, Adrián LeBarón, padre y abuelo de víctimas de la masacre de Bavispe, Sonora, expresó que con la marcha de este domingo buscan expandir un mensaje de paz.

Yo sí creo que va a parecer funeral mañana. ¿Qué esperan de la marcha?... Llevarle una muestra de solidaridad de dolor y de fuerza, porque aquí lo que estamos tratando de hacer, esta fuerza ciudadana en contra de la violencia y el crimen”, apuntó.

Durante el acto cultural en la Estela de Luz poetas, cantantes y bailarines realizaron un espectáculo en señal de protesta y como homenaje a quienes han muerto o desaparecido en México, a causa de la violencia.

Entre el público estuvieron colectivos y familiares de víctimas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?