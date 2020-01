Investigan causas del incendio registrado en mercado de Xochimilco

Las autoridades capitalinas investigan las causas del incendio registrado la mañana del pasado domingo 19 de enero en el mercado del centro de la alcaldía Xochimilco.

Se trata del quinto caso de incendio que se registra en mercados públicos de la Ciudad de México en menos de un mes.

Los locatarios afectados directamente son 14 locales hasta este momento. Sin embargo debido a los peritajes y a las revisiones de la instalación eléctrica no pueden permitir el trabajo o la apertura de alrededor de 180 locales. Lo que se puede apreciar es que es producto de un corto circuito, pero hay que esperar". Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX.

En esta ocasión 14 locales quedaron reducidos a cenizas, antes de que los bomberos lograran extinguir las llamas, sin embargo, 180 locales deberán permanecer cerrados hasta que se haga una revisión de las instalaciones por parte de Protección Civil.

Ante esta situación los comerciantes reportaron pérdidas económicas.

Tengo mercancía que se me florea como el tulipán holandés y ahorita no está funcionando como debe de ser y se me va a echar a perder esa planta, y a la autoridad si yo le entrego un padrón de todas las pérdidas que yo tengo no me va a querer apoyar en nada". Guillermo Becerril, locatario del Mercado Xochimilco.

Denunciaron que aunque han reportado anomalías, las autoridades no les hicieron caso.

Este mercado siempre lo hemos reportado como alto riesgo, hemos metido los papeles a todas las instancias, años tenemos, tenemos 30 y tantos tanques de gas y hay tres ya caducos, siempre se los hemos dicho". Yolanda Ramírez García, presidenta del Mercado Xochimilco.

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que ofrecerá créditos al 0% de interés y Seguro de Desempleo para los afectados.

El riesgo de que suceda otro accidente en este mercado está latente, debido al abuso y saturación de las instalaciones eléctricas y también de tanques de gas que no están instalados adecuadamente.

