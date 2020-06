En pleno inicio de la pandemia causada por el COVID-19 en México, Isaac se graduó como médico anestesiólogo.

Después de 11 años de estar estudiando sientes una responsabilidad de querer ayudar, de querer ejercer". Isaac Reséndiz, médico anestesiólogo del ISSSTE.

El doctor Isaac Reséndiz, de 29 años de edad, encontró una oportunidad en la zona Covid del hospital del ISSSTE de Zaragoza, en la Ciudad de México. Sin embargo, confiesa que entró en un dilema.

Mi mamá al inicio me dijo: ‘hijo no aceptes, yo te puedo apoyar con tus gastos, pero yo no quiero que vayas y te expongas’", relata Isaac.

No obstante, no hizo caso, ya que fue más fuerte su vocación y decidió unirse al ejército médico que lucha contra la pandemia. Tres meses han pasado desde que ingresó al hospital, y hoy se ha ganado el apodo del "doctor Covid" entre sus compañeros.

Ahí en el hospital me dicen igual el doctor COVID, yo voy a seguir hasta donde mis fuerzas puedan, hasta donde mi salud pueda". Isaac Reséndiz, médico anestesiólogo del ISSSTE.

Comenta que en la zona Covid, le ha tocado ver lo que nunca imaginó.

Si he tenido algunos momentos en los que digo, no ya no puedo, esto me está rebasando". Isaac Reséndiz, médico anestesiólogo del ISSSTE.

Hoy está seguro que tomó la mejor decisión, señalando que la medicina y la enfermería son una vocación que tal vez uno no elige, sino que tal vez la medicina o la enfermería son las que te eligen a ti como persona.

El joven médico hace un llamado a la población para continuar en casa y con ello evitar un rebrote de la enfermedad.

Nosotros estamos saturados de trabajo, ayúdenos por favor, conserven su sana distancia, cuídense, coman bien, hagan ejercicio". Isaac Reséndiz, médico anestesiólogo del ISSSTE.

