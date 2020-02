La historia de Irene, aterrorizada y amenazada por #LordGolpeador

Una joven identificada en redes sociales como Irene denunció desde junio 2018 a Jorge Arturo Said Bernal, presunto miembro de la Fuerza Antisecuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, quien ya ha sido rebautizado como #LordGolpeador por, supuestamente, tener varias denuncias de violencia contra mujeres y gozar de total impunidad.

Este miércoles, #LordGolpeador se convirtió en tendencia en Twitter, luego que hace unas horas Irene contara de nueva cuenta su caso y diera detalles sobre los avances del mismo.

A través de Twitter, Irene documentó todo el camino que ha recorrido desde junio 2018, cuando Said Bernal, alias el #LordGolpeador, agredía a su presunta pareja sentimental y a vecinas del complejo habitacional en el que residía. Irene grabó la agresión: se observa al hombre discutiendo con la denunciante y otra mujer, a quien, incluso, empuja:

¡Tú no te metas con la gente! [...] Te metes conmigo y yo sí te rompo la %&#$!”.

Según declaraciones de Irene, el hombre tiene fama de golpeador en el complejo habitacional y pesan sobre él al menos cinco denuncias por cargos relacionados a la agresión física; desde entonces acudió a autoridades de Ciudad de México para levantar cargos contra #LordGolpeador, pero Irene acusa que tal parece que sus relaciones en la antes PGJ, hoy Fiscalía, le permiten la impunidad.

Hay un video más en el que, incluso, el hombre, aparentemente al pasar frente a la puerta del departamento de Irene, le lanza una amenaza. Así lo cuenta Irene en Twitter:

"Nada mejoraba. Estaba viviendo en una pesadilla, el tipo se sabía intocable. Incluso unos meses después gritó que me iba a matar cuando pasaba frente a mi puerta. Lo único que podía hacer era documentarlo aquí".

El caso escaló, primero, con los administradores del complejo habitacional: en otro video, también difundido por Irene, se observa a #LordGolpeador tratando de apaciguar el caso: “Como (Irene) ya me tuiteó, me subió a las redes sociales, ya salieron fotos de la (PGJ), yo con armas, porque yo me dedico a todo esto, a la fuerza antisecuestro”, se ufanó el imputado.

Entonces, lo que vengo a decirle es: mira, vamos a arreglarnos de cosas; manejemos esto de la mejor manera, me vengo a disculpar contigo, te me haces una niña sana, divina, pues ¿para qué seguimos peleando? No tiene caso que me llegue citatorio de la (PGJ), te lo voy a regresar y así vamos a estar. Tú sabes cómo está la ley en México...”

A #LordGolpeador también se le acusa de tener música a alto volumen a altas horas de la noche; los residentes del complejo habitacional Xola, según el testimonio de Irene, compartido en su cuenta de Twitter, tienen miedo de encarar la situación y las autoridades de la Ciudad de México no han atendido el caso de Irene.

