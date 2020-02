Llega Lady Muertos: acusa a taxista de traer personas en la cajuela para no pagar

La interminable lista de ladies y lores tiene una nueva integrante: Lady Muertos, una mujer que acusó al chofer del taxi en el que viajaba de traer personas muertas en la cajuela de la unidad, con el único fin de no pagar el viaje.

A través de internet ha comenzado a circular el video de la mujer mientras discute con un oficial de la Ciudad de México negándose a bajar de la unidad pues, según dijo, estaba defendiendo a las personas que venían en la cajuela del taxi.

Llévenme al ministerio Público porque no me bajo. Estoy defendiendo a la gente que viene aquí. Ya se está quemando, estoy sintiendo el calor. Aquí me quedo hasta sacarlos”, aseguró la mujer bautizada como Lady Muertos .

Las imágenes fueron captadas en Olivar de Conde, Ciudad de México, y comenzaron a circular en redes sociales.

En la grabación de poco más de dos minutos se escucha al policía capitalino desmentir las acusaciones de la Lady Muertos tras asegurar que ya se había abierto la cajuela del vehículo sin haber encontrado indició de personas, y cuestionarle sobre el pago al taxista por el servicio dado.

No hay nada. Lo único que quiero saber si le va a pagar al taxista o no le va a pagar”, refiere el policía capitalino.

Ante ello, la mujer que en todo momento permaneció sentada a bordo de la unidad de transporte, se limitó a negar algún tipo de relación con el operador.

Yo no tengo nada que ver con el taxista, el taxista se presta para quemar a la gente. Él se está prestando y grábelo y fílmeme si usted quiere usted forma parte de la mafia”, acusó nuevamente Lady Muertos.

La mujer que portaba lentes oscuros y una blusa color claro se dijo ser parte del Ejército e insistía en acudir al Ministerio Público.

Hasta el momento, la grabación de Lady Muertos supera las 20 mil reproducciones en la plataforma de Twitter.

