Ante las restricciones impuestas debido a la contingencia sanitaria de coronavirus en CDMX, comerciantes del Metro protestaron afuera de Palacio Nacional en demanda de ser incluidos en los programas de apoyo económico y que sean condonadas sus rentas ya que la mayoría de los locales están cerrados.

La protesta de comerciantes se suma a las que desde la mañana de este viernes también realizan operadores de servicios turísticos y trabajadores de la construcción para exigir apoyos económicos.

Ellos piden a las autoridades estatales y a los arrendadores condonar la renta de los locales comerciales, ya que desde el mes de abril cerraron sus negocios por la jornada nacional de la Sana Distancia.

Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar", gritaban los trabajadores de la construcción en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, un grupo de 50 trabajadores de la construcción se sumaron a las protestas en demanda de apoyos económicos que otorgan los gobiernos federales y locales, ante la crisis sanitaria.

Desde que se decretó la sana distancia y las medidas no tenemos ingresos, desde hace un mes no sabemos cómo le vamos a hacer, ya tenemos muchas deudas y no tenemos qué comer, por eso le decimos al presidente que nos apoye, tenemos familia que dependen de nosotros", estableció Juan Rodríguez , trabajador de la construcción.

Sin distinguirse, pero abogando por su propia causa, operadores de autobuses turísticos también exigieron ayuda económica, algunos sí usaron cubrebocas, otros gritaron sin la menor precaución.

¿Qué queremos compañeros?, ¿Qué queremos compañeros? ¡Apoyos!"

Mientras que, los apoyos han comenzado a llegar a algunos grupos que no tienen un ingreso fijo y cuyo trabajo se realiza principalmente en la calle.

En tanto, los organilleros también pidieron obtener un sustento que les permita sobrellevar los efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus.

