Metro CDMX: Estaciones de las líneas 1 y 5 ya operan con normalidad

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este martes, seis estaciones de las líneas 1 y 5 fueron reabiertas, por lo que la red funciona con normalidad.

Las estaciones de la Línea 5 del Metro que fueron cerradas a primera hora del pasado 2 de marzo por una fuga que tuvo lugar en una gasolinera aledaña a la zona son:

Terminal Aérea

Hangares

Pantitlán

Por otra parte, la noche del pasado martes 10 de marzo dos trenes chocaron en la Línea 1 del Metro, dejando como saldo una persona muerta y 41 heridas. Para retirar los convoyes accidentados y reparar las vías afectadas, el miércoles se suspendieron los viajes en las estaciones:

Chapultepec

Juanacatlán

Observatorio

Tacubaya

En esta última fue donde ocurrió el accidente, sin embargo, la primera estación reabierta fue Chapultepec, que el fin de semana pasado ya funcionaba con normalidad.

Fue hasta la tarde del lunes 16 de marzo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante una conferencia de prensa que las obras en las tres estaciones restantes había concluido y que este martes serían reabiertas para su operación normal.

Foto: Cuartoscuro

En un comunicado, el STC aseguró que en todas las estaciones afectadas de las líneas 1 y 5 se realizaron las pruebas y reparaciones necesarias para descartar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los viajeros, y se certificaron las condiciones óptimas para la operación de los trenes.

Foto: STC

Pasajeros se siente inseguros al usar el Metro

Esta mañana, Unotv.com acudió a las estaciones reabiertas y levantó un sondeo con los pasajeros, mismos que manifestaron no sentirse seguros de las operaciones del Metro.

Qué puedo decirles... ¿No les da miedo ahora? Pues como no, da miedo, ¿ya no es la misma seguridad? No, la verdad no, porque he visto que los operadores de los trenes andan en el celular; están manejando y van en el celular". Usurario del Metro.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?