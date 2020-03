Metro Tacubaya: pasajeros cuentan cómo vivieron el choque de trenes

Luego del choque de trenes en el metro Tacubaya de la Línea 1, uno de los pasajeros dio su testimonio y señaló que entró en un momento de pánico tras el accidente.

Yo venía sentado, quise agarrarme de los tubos, ya no pude...al momento del choque ya no pude hacer nada. Llegó un momento del pánico, al momento de estar ahí, que nos sacaran, porque las puertas estaban cerradas y no sabíamos ni cómo hacerle", Sergio Antonio Barrera, pasajero de tren siniestrado.

Identificado como Sergio, el pasajero fue sacado en camilla del metro Tacubaya. Él fue uno de los 11 trasladados al hospital Durango de la colonia Roma.

Otro testimonio del choque de trenes lo dio el papá de José Eduardo, un joven de 29 años que resultó con golpes en el estómago.

"Asustado, normal, asustado, con el dolor de estómago porque sí le pegó el tubo en el estómago", dijo Félix Iturbe, papá de pasajero de tren siniestrado.

Al interior del hospital llegó la Fiscal de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En tanto las autoridades se reunían con heridos y familiares, fue dado de alta don Jesús González García.

El señor contó que no hubo forma de prepararse para el choque, no escuchó nada previo al impacto.

No, la verdad nada, nada más se fue el vagón para atrás, unos iban sentados, otros iban parados". Jesús González García, pasajero de tren siniestrado.

A sus 63 años, dijo que toda su vida ha viajado en metro y no, no va a dejar de hacerlo. "Pues sí, es nuestro UBER, naranja", agregó Jesús González García, pasajero de tren siniestrado.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?