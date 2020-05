En su rostro y en cuerpo quedaron las huellas de la agresión que sufrió por el simple hecho de ser enfermera. El 1 de mayo, varias personas golpearon a Delia Chávez, enfermera del Hospital Militar

Fue un ataque contra mi integridad, me golpearon varias personas. Ya se hizo una denuncia ante el MP, ante Derechos Humanos", enfermera del Hospital Militar.

El ataque se registró en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, pero hasta ahora ninguna persona ha sido detenida por estos hechos debido a que no logra identificar plenamente a sus agresores.

Afortunadamente las lesiones no fueron tan graves", dice Delia.

La enfermera del Hospital Militar en la Ciudad de México, pide respeto y reconocimiento para sus compañeros.

Que están igual que yo, en la primera línea de la batalla, así como a los que ya no están con nosotros por que han muerto luchando contra la pandemia", expresó.

Pero todavía hay algo más difícil para Delia, su hijo, que no quiere que ella se contagie. Debe, cuenta, alejarlo.

Desde que empezó esto, no le he dado un beso, no lo abrazo como yo quisiera".

Delia sabe el riesgo que como enfermera implica manipular a un paciente con COVID-19, pero aun así no se detiene.

Es lo que yo estudié, es lo que me gusta hacer y, sin duda, podría ser muy fácil la verdad, decir renuncio, es válido porque ha habido personas que lo hacen", cuenta.

Asegura que pesar de todas las vicisitudes, no cambiaría lo que ha vivido gracias a la enfermería.

Agradezco que la enfermería se haya topado en mi vida, porque le debo mucho, y sin duda, sin pensarlo, si volviera a nacer, sería enfermera", finalizó.

