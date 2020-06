Natividad, la mujer de 74 años que volvió a nacer tras padecer COVID-19

Con ayuda de oxígeno, medicamentos y el cuidado de su familia, la señora Natividad Santiago regresó a casa. Tiene 74 años de edad e ingresó al IMSS de Troncoso, en la Ciudad de México, a principios de mayo.

Es sobreviviente de COVID-19 y recuerda que uno de los momentos más difíciles fue despedirse de sus hijas al ingresar al hospital.

Yo siempre he dicho, a mí no me gustan las despedidas, lo que va a pasar va a pasar". Natividad Santiago, sobreviviente de COVID-19.

Como otras mujeres, pasó el día de las madres luchando por su vida en el hospital, ahí recibió notas que le escribieron sus hijos. Mensajes que le dieron ánimo para resistir lo triste de su entorno

Ana Santiago, su hija, cuenta que no te puedes despedir ni abrazar a tus seres queridos, “nada porque no se puede”.

La señora Natividad cumple una semana de vuelta en su hogar, la parte más difícil fue no poder respirar, “conforme pasaba el tiempo era desesperante”.

Tendrá que estar en reposo 15 días para obtener su alta definitiva, agradece a todos, enfermeras, doctores, “yo les di las gracias, porque se vuelve a vivir; sí existen milagros y aquí estoy..."

Asegura que no hay como estar con su familia y pide tomar en serio la pandemia.

Esto no ha acabado, que tomen conciencia los jóvenes que hasta ahorita están sin creer (...) gente muy joven la intubaban pero no duraban nada, nada, nada, nada..."

