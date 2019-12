Negocios piden al Gobierno capitalino aclarar prohibición de plásticos

A dos días de entrar en vigor la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en la Ciudad de México, negocios pequeños y medianos piden claridad sobre lo que estará o no permitido o no en materia de entrega de embolsado a sus clientes.

Aseguran que, sin reglamento, no saben cómo acatar las modificaciones a la ley de residuos, por lo que temen ser multados.

No nos han mandado ningún comunicado ni nada de qué es lo que se tiene que hacer; sin embargo, estamos tomando las medidas ahí al como uno más o menos va entendiendo", explicó Yolanda Ramírez, locataria de mercado.

Quienes se dedican a vender bolsas plásticas al mayoreo, indican que no han agotado el inventario de este año, pues estos productos representan hasta el 50% de sus ventas. Así lo explica Juan Pérez, expendedor de bolsas de plástico, quien asegura la venta de este artículo es la fuente de ingreso para muchas familias.

Dicen que nos van a multar, nos van a clausurar y que son 37 mil no sé qué tantos, y no sabemos qué va a pasar, porque todo esto son fábricas muy grandes, mucha gente vive de esto, los diableros, los que fabrican, los trabajadores industriales, todo y no sabemos qué va a pasar, todo mundo estamos descontrolados al respecto..."

Por otra parte, los consumidores están al tanto de las nuevas medidas y evalúan como transportarán sobre todo perecederos como carne y embutidos. Sin embargo, se muestran con voluntad de hacer cumplir la normativa.

-¿Cómo va a realizar las compras desde el primero de enero en adelante?, -con topercitos, bolsas de mandado que tenemos en casa, vamos a tener que empezar a utilizarlas", dijo Raúl Vázquez, consumidor.

En tanto que Ana Silvia González preguntó “en qué nos van a echar el pollo, ni modo que lo echemos aquí en esta, ya tendremos que traer un tupper, tenemos que acostumbrarnos".

