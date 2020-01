Orina, causa del mal funcionamiento de 20% de escaleras en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó este martes que ya trabaja en la renovación de 55 escaleras eléctricas: 25 en el transcurso de 2020 y las 30 restantes en 2021, con inversión de 270 millones de pesos (mdp), y destacó que el mal funcionamientos en 20% de éstas se debe a orina.

El Metro de la Ciudad de México explicó la distribución de las primeras 25 escaleras eléctricas, que en un 20% se ven afectadas por orina de los usuarios del transporte de la capital: las líneas que se verán beneficiadas son la 3, 4, 7, 8 y 9. Se buscará el cuidado extremo de las mismas, debido a que ayudan a los ciudadanos en general y a los que poseen dificultades de movilidad en particular.

El Metro llama a los usuarios a cuidar las instalaciones del Metro. Foto: Cuartoscuro.

Más razones del mal funcionamiento

El subgerente de instalaciones mecánicas y Vías, Fermín Rafael Ramírez, dio detalles de las causas de las fallas en las escaleras eléctricas del Metro capitalino, más allá de la orina. El funcionario dijo que hay equipos con 36 años de antigüedad, cuando la vida útil, de acuerdo con aquellos parámetros internacionales, es de 20.

En las líneas 4, 3 y 7 hay 49 escaleras que tienen una antigüedad de 31 a 38 años. El Grupo COMET recomienda que la vida útil de las escaleras sea a más tardar en 20 años".

También reportó afectaciones en las escaleras del Metro por vandalismo en pasamanos, correr en las escaleras, golpear las partes laterales, arrojar objetos, sobrecarga y porque los usuarios orinan en las instalaciones; esto último afecta, al menos, el 20% de las bandas transportadoras. Detalló que cinco empresas se encargan actualmente del mantenimiento y tienen como límite 45 minutos para llegar al punto y revisar una escalera eléctrica dañada.

No corras en las escaleras. Foto: Daniela Vega.

No pintes los vagones. Foto: Daniela Vega.

Además de no orinar en las escaleras eléctricas e instalaciones del Metro capitalino, puesto que con ello se abona a la descomposición y al mal funcionamiento del servicio, también se llama a los usuarios a no forzar las puertas para ingresar a los vagones, no rayar los trenes, no tirar basura, entre otras medidas que promuevan el cuidado del servicio.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?