A sus 34 años, el doctor Jorge Monter ha encontrado que la bondad humana es más fuerte que el COVID19.

El médico contó a Unotv.com la historia de Don Federico, un conductor de taxi de 60 años que llegó a terapia intensiva.

Le dije: ‘Sabe qué Federico, lo que vamos a hacer es intubarlo porque sus síntomas han ido agravando y no queremos que le falte el aire y se sienta peor, o que llegue a ser paro respiratorio’". Jorge Monter, médico de terapia intensiva.

La respuesta de Don Federico le dio una lección de vida.

Me decía: ‘Doctor, yo ya viví lo que tenía que vivir, mejor utilice todo esto que va usar conmigo en algún otro paciente más joven, en alguien que tenga más vida por delante, que él vaya a salir mejor que yo’". relata el especialista.

El médico le contestó que esa bondad le ayudaría y le aseguró que se recuperaría.

Aceptó intubarse, y me dijo, ‘sabe qué doctor, si salgo de ésta lo voy a invitar a unos tacos, los mejores tacos de la Ciudad de México’. Estuvo prácticamente 13, 14 días intubado y el paciente hoy en día está extubado, y feliz porque se ha curado en cuanto a su problema de infección por COVID". comenta.

Don Federico está a punto de ser dado de alta.

Me dice: ‘Doctor, no olvide lo que le prometí, el día que salga del hospital nos comunicamos y vamos a comer los tacos que le dije". cuenta el doctor Monter.

El especialista asegura que historias como ésta, lo motivan.

Que diga: ‘Doctor muchas gracias, y no se le olviden los tacos’. Le dije: Afortunadamente no se me olvidan".

