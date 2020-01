Palacio Postal recibe cartas de los niños para los Reyes Magos

Palacio Postal ofrece entregar las cartas a los Reyes Magos con las peticiones de los niños que acuden al Palacio Postal, ubicado en el Eje Central y Tacuba de la Ciudad de México.

Recuerda que el servicio estará abierto 10:00 a 15:00 horas el sábado y domingo.

Por 13 pesos, te dan el kit que cuenta con un timbre postal, un sobre y una hoja en blanco, y luego de mandarles saludos y hacerle su petición de sus juguetes preferidos ingresan la carta al correo exclusivo de los Reyes Magos.

El Palacio Postal recibirá este fin de semana todas las cartas con destino a la estrella de Belén, como la de Hiroki, quien se esmeró en redactarla para informar que que se ha portado bien, luego, dobló su hoja, la metió en un sobre.

Una calabaza de Grossery Gang, un libro de Waren Décimo Tercero", contestó Hiroki cuando le preguntaron qué le pediría a los Reyes Magos y aseguró que se portó bien todo el año.

Hice mi tarea, me acabo mi comida y le ayudo a mi mamá. Les pedí dos Funkos y el Nintendo Switch, dijo Mikel .

Otros reconocieron que no se portaron muy bien, pero aun así pidieron regalos:

La verdad no me he portado tan bien pero sí he cumplido con tareas y he sacado buenas calificaciones últimamente”, contó Mario Antonio quien pidió un reloj, una baraja y dinero.

Además, se evita lanzar hasta 30 mil globos que contaminan el medio ambiente.

Están promoviendo hay que evitemos el envío de las cartas a los reyes con el uso de los globos, entonces el correo se convierte en una opción mucho más amigable con el medio ambiente que es el papel que se puede reutilizar una vez que se haya reciclado", estableció Gamaliel Gallegos , gerente de información y difusión.

Pronto, todas estas cartas llegarán a la estrella de Belén para que los Reyes Magos puedan traer los regalos, pero también salud, amor y felicidad.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México celebrará la llegada de los Reyes Magos en el Zócalo, este 6 de enero desde las 11 de la mañana. Se ofrecerán mil piñatas, juguetes y mini-roscas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?