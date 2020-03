Pasajeros de la TAPO se protegen del coronavirus con estas medidas

Ante el brote del nuevo coronavirus (Covid-19), la familia Bautista -como muchas otras- toman precauciones en la TAPO pues viajarán a Ciudad Serdán, Puebla y aseguran que están listos para evitar contagios: utilizan cubrebocas y toallitas sanitarias para desinfectar.

Son algunas acciones que los pasajeros implementan en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) debido a que no hay ninguna medida para prevenir el contagio de coronavirus.

Yo no he visto nada, la medida que tomamos nosotros como familia es el aseo de las manos y la protección con el cubrebocas. Ahorita no nos han ofrecido ni gel, nosotros traemos nuestro gel, en el momento que nos subamos vamos a asearnos, lo que es el descansa brazo y no comer nada durante el viaje ", señaló el pasajero Enrique Bautista .

Unotv.com constató que en la TAPO no hay un plan para viajeros, mientras que, los guardias de seguridad usan cubrebocas como una medida contra el Covid-19.

No nos han informado absolutamente nada, no han tomado ninguna medida yo creo que hasta que no lo hagan será oficial. Ahorita nada, así estamos trabajando normalmente", dijo una empleada de la TAPO .

Pero en dicha terminal no hay puestos de revisión ni cámaras térmicas, para detectar ninguna enfermedad como el coronavirus.

Usa uno cubrebocas para no contagiarse más o no contagiar a más gente, si es que tenemos alguna enfermedad, lavarse las manos es muy adecuado yo siempre lo he hecho, me lavo a cada rato", contó el pasajero Pablo Aguilar .

Porque hay quienes aunque estén enfermos, dicen que tienen necesidad de viajar.

Viajar con cubrebocas porque estoy enfermo", notificó Carlos Ramírez , un pasajero que lleva dicho insumo de salud.

Así, pasajeros utilizan sus propios medios para enfrentar la alerta sanitaria por el coronavirus una de las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México.

