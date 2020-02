Con lágrimas, tía de Fátima acusa que instituciones hicieron caso omiso

Con indignación y tristeza, Sonia López, tía de Fátima, menor que fue encontrada sin vida en Tláhuac, exigió justicia por la muerte de su sobrina, encontrada muerta en Tláhuac el domingo pasado.

Aseguró que autoridades, como el DIF, sabían que la madre de la niña tenía dificultades para atender a sus hijos, pero no tomó cartas en el asunto.

Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó; alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, pensó que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así...”, lanzó la tía de Fátima con lágrimas en los ojos.

A las afueras del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, Sonia López dijo algunas palabras luego de una reunión que la familia sostuvo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La tía de la pequeña Fátima dijo que la jefa de Gobierno se comprometió a que la Fiscalía haga los procesos como corresponde y reprochó que, desde que se dio aviso a las autoridades sobre la desaparición de su sobrina, hayan pasado tantos días sin que tuvieran una respuesta y que su misma familia haya tenido que dar las pistas fundamentales para hallar el cuerpo.

"No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya dado todas las pistas", puntualizó.

"Ella (Fátima) pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso".

Manifestó su enfado y levantó la voz para que se revisen los protocolos en las escuelas.

No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella...”.

La madre y dos tíos de Fátima llegaron esta mañana al Incifo para recoger el cuerpo de la pequeña.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?