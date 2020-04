Este es el momento al que todo médico quiere llegar, dar de alta a un paciente que padeció coronavirus Covid-19.

Dentro de la cápsula de traslado, este hombre recibe aplausos por parte del personal médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social en la Ciudad de México.

Se trata de una área restringida, la cual fue adaptada para atender a estos enfermos. Él es Luis Alberto Guízar, médico internista del hospital Siglo XXI que atiende pacientes con Covid-19.

En estos días con la pandemia estoy en la parte de atención a los pacientes precisamente que tiene la infección de este nuevo virus el COVID-19". Luis Alberto Guízar, médico internista del hospital Siglo XXI del IMSS.

Con orgullo cuenta que encabezó los cuidados de este paciente.

El trabajo de todo este equipo, el esfuerzo de toda la institución, de nuestro hospital hecho realidad el ver que un paciente se reintegra de nuevo a su familia, esta familia que vivió angustiada, por teléfono recibió este tipo de informes de repente ya, gracias al equipo y a la colaboración de todos, él puede volver a su casa cuando sabían que su vida estuvo en riesgo y eso es algo que te llena, que sabes que lo que hiciste, cada una de las cosas que hiciste valieron la pena". Luis Alberto Guízar, médico internista del hospital Siglo XXI del IMSS.

Siempre supo que su convicción lo llevaría a tomar sacrificios, la emergencia hoy le obliga a ser responsable y tomar decisiones, que pueden ser dolorosas, como dejar de ver a su familia.

Es la vida humana lo que defendemos nosotros y es la vida humana la que nos motiva, creo hablar a nombre de todos mis amigos médicos y se que pues nos vamos a quedar hasta el final, he hablado con mi familia, les he dicho que estén tranquilos, que si algo me pasa, no se pongan tristes porque es algo que yo decidí y que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y que nos apoyen, el apoyo de nuestra familia también es importante". Luis Alberto Guízar, médico internista del hospital Siglo XXI del IMSS.

Hoy sus compañeros de trabajo, son como su familia, y juntos dice, despedirán con aplausos a más pacientes curados.

A todos los médicos que están en todas las partes del país, son momentos muy duros y estoy seguro que van a luchar con todas sus fuerzas y así como yo atiendo a pacientes que no son propiamente mi familia, yo se que igual tengo familia en otras partes del país, que van a haber médicos que están comprometidos y que los van a sacar adelante". Luis Alberto Guízar, médico internista del hospital Siglo XXI del IMSS.

