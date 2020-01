Policías federales liberan Periférico Oriente tras negociación

Tras casi cuatro horas de bloqueo en Periférico Oriente, policías federales inconformes accedieron a liberar la vialidad a la altura de la Base Contel en Iztapalapa.

Policías federales llegaron a acuerdo

Lo anterior luego de llegar a un acuerdo con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana para destrabar el trámite que deben realizar los elementos inconformes para ser liquidados y no dar alta en la Guardia Nacional.

Los policías federales detallaron que mandos les cobraban por firmar y darles un sello en la hoja que sirve de trámite para la baja.

Aquí la trampa es la siguiente no te libero en armamento si no me pagas 10 mil pesos si, si no me pagas 20,000 pesos por parte de los malos mandos para que para que yo te puedo dar este sello y puedas pasar a la siguiente área”, declaró Mario Alberto Lober uno de los elementos inconformes.

Asimismo, señalaron que se empezarán a liberar los sellos de manera rápida.

Que van a empezar a liberar los sellos ya, rápido con quién fue la acuerdo con el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja”, declaró Mario Alberto Lober uno de los elementos inconformes.

Bloqueo desde la mañana de este martes

Un grupo de exintegrantes de la Policía Federal (PF) bloqueó esta mañana Periférico Oriente a la altura del Centro de Mando de esa corporación, que desapareció para dar paso a la Guardia Nacional (GN).

Los inconformes se manifiestaban sobre el arroyo vehicular en rechazo a su incorporación a la Guardia Nacional, como lo han hecho desde mediados del año pasado, lo que generó afectaciones a la vialidad en esa zona de la alcaldía Iztapalapa.

Blindaron acceso a AICM ante posible bloqueo de federales

Decenas de patrullas y policías capitalinos vigilan esta mañana el acceso vehicular al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante la posibilidad de que exintegrantes de la Policía Federal (PF) realicen un nuevo bloqueo.

Luego que los expolicías federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional bloquearon el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa, la policía de la Ciudad de México implementó un operativo preventivo afuera de la terminal aérea.

En anteriores ocasiones los uniformados inconformes han realizado bloqueos simultáneos en:

Periférico Oriente

Periférico Sur

Constituyentes

AICM

