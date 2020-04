A partir de esta semana, la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde se han confirmado 25 contagios y dos decesos a causa del COVID-19, reforzará sus medidas sanitarias y resolvió restringir el acceso a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores; tampoco permitirá el ingreso de vehículos particulares con más de dos personas a bordo.

Héctor García, director de la Central de Abasto, dijo que se reforzará la vigilancia desde accesos generales, que son los accesos de peaje, peatonales, pasillos de compradores, estacionamientos aéreos, y se tomará la temperatura y se suministrará gel antibacterial. Por si fuera poco, se impulsará la venta a domicilio con ayuda de la plataforma de CEDA, para evitar más contagios de COVID-19.

Otras de las medidas anunciadas en conferencia de prensa virtual son:

Ubicar y dar seguimiento a casos sospechosos.

Intervención sanitaria en varias zonas.

Instalación de 200 consultorios y carpas para revisión de personas contagiadas.

De los 25 (contagios confirmados) que tenemos, de los cuales hemos detectado que han muerto dos, poseemos la información. A todos los demás se mandó por medio de la agencia sanitaria a cuarentena, y solo ocho fueron hospitalizados”. Héctor García, director de la Central de Abasto.

Hospitales en CDMX

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer en una conferencia de prensa virtual que la ocupación del sistema hospitalario durante la fase 3 por el nuevo coronavirus se encuentra en 43%. También habló sobre la disparidad en datos de ocupación entre los datos locales y federales, luego de que se dijo que en la capital la ocupación supera 50%.

Tenemos estos números por contacto directo con instituciones; tal vez hay retraso de numeralia, pero la información siempre se dará (a conocer) de manera coordinada, para que no haya problemáticas. Estamos en total coordinación. No sé a qué se debió esa información presentada, pero debo decir a la ciudadanía que no hay contradicción”.

La mandataria local añadió que, hasta éste domingo 26 de abril en CDMX, hay tres mil 764 personas contagiadas acumuladas con COVID-19 y mil 440 casos activos. Además, suman 685 las intubadas y las muertes ascendieron a 307. Pidió que, a partir del lunes, ciudadanos usen cubrebocas al salir a la calle y no sólo en espacios como el Metro, donde es de carácter obligatorio.

Recientemente salieron algunas publicaciones científicas donde se asegura que en particular en zonas metropolitanas es importante el uso de tapabocas; entonces, esa es la segunda indicación que estamos dando el día de hoy”.

