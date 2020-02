Por incendio, mercado de La Merced será demolido

Pero la bravura del corrido de Juan Colorado, contrasta con el ambiente triste debido a la inminente demolición de la Nave Mayor del mercado de La Merced.

La verdad es triste, es triste porque tenemos mucho tiempo aquí vivimos más tiempo aquí que nuestra propia casa", señala Gerardo Moreno , locatario mercado La Merced .

Con más de siglo y medio de historia, el mercado minorista más popular de la Ciudad de México, vive sus últimos días antes de que inicie la demolición el próximo lunes.

Se queda una parte de nuestra vida en este mercado", señala Guadalupe Domínguez locataria del lugar.

Los daños ocasionados por el incendio del 24 de diciembre pasado aún son evidentes en locales, techo y castillos.

Es doloroso porque se pierde pues lo material se quema pues desde luego se pierde", cuenta Adolfo Galindo , también locatario mercado de La Merced .

En cinco carpas alrededor del mercado, serán reubicados mil 278 locatarios.

A mí todavía no me han informado ni hemos o sea nadie nos ha venido a decir hacia dónde nos van a reubicar estamos en espera de eso", apunta Guadalupe Domínguez , locataria mercado de La Merced .

Pero aún en sus últimos días, los clientes de la famosa meche, siguen siendo fieles.

Vengo a comprar carne de puerco, cebolla, nopales, habanero. Una por precio y dos pues porque encuentro mejores cosas aquí que los mercados en ocasiones", narra Rubén Escobar , cliente de mercado de La Merced .

[Te puede interesar: Así empezaron los mercados en la CDMX]

Es un emblema de venir a México porque no solamente nosotros no, sino también gente extranjera yo he visto que viene también visitar el mercado ", Jessica Capiré clienta de mercado de La Merced .

Antes de diciembre de 2019, ya otro incendio había destruido la parte sur de la nave mayor una doble desgracia para muchos locatarios.

Me volví a quemar porque ahí estaba rentando estoy rentando y se volvió a quemar el puesto”, dice María Castellanos , locataria mercado de La Merced .

Mientras la música se escucha adentro, afuera la mano de chango se acerca para acabar esta historia e iniciar otra.

De acuerdo a las mismas autoridades la demolición de la nave mayor duraría cerca de 2 meses y la reconstrucción otros 7 meses, es decir, que en menos de un año estaría de regreso el mercado de La Merced.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?