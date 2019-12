Premian a policía del año de la CDMX con 500 mil pesos; esto hizo

Frustrar un secuestro, le valió a Roberto Gregorio Razo Palacios para ser reconocido como el policía del año de la Ciudad de México y recibir de manos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, un reconocimiento y un cheque por medio millón de pesos.

Durante la celebración por el Día del Policía, autoridades capitalinas reconocieron su actuación del pasado 12 de marzo de 2019 cuando logró detener a un presunto secuestrador y rescatar a la víctima.

Razo Palacios, recibió por frecuencia de radio la alerta de una menor secuestrada. Dirigió su patrulla por varias calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, hasta que encontró el auto sospechoso y logró detenerlo.

"Al hacerle la revisión y las preguntas le dijimos que abriera su cajuela, y efectivamente traía una femenina en la cajuela”, Roberto Gregorio Razo Palacios, policía del año de la Ciudad de México.

"(La víctima) empezó a llorar y a gritar, se abocó a abrazar a mi compañero mientras que yo estaba haciendo la detención del presunto"

El policía del año de la Ciudad de México tiene 24 años de servicio Foto: Uno TV

Por esa acción y tras 24 años de servicio como policía auxiliar, Razo Palacios fue reconocido como el policía del año de la Ciudad de México, premio que no, dijo, no esperaba.

“La verdad no tengo palabras para decir cómo me siento hoy, no me lo esperaba, la verdad no", Roberto Gregorio Razo Palacios, policía del año de la Ciudad de México.

Aunque se dijo sorprendido por ser el Policía del Año de la capital, afirmó que vale la pena ser un elemento comprometido con su deber.

"Nos motiva a que le echamos más ganas y no entrar en la corrupción", Roberto Gregorio Razo Palacios, policía del año de la Ciudad de México.

En la entrega del galardón estuvo presente su esposa, Elsa Ruíz, quien reconoció que le preocupa cada que Roberto Gregorio Razo Palacios sale a trabajar; sin embargo, hoy hay una recompensa.

"Siempre le echó bendiciones, y sí me preocupa su trabajo, más cómo está la delincuencia más me preocupa, pero es su trabajo", Elsa Ruíz, esposa del policía del año de la Ciudad de México.

La familia acompañó al policía del año de la Ciudad de México Foto: Uno TV

Durante la ceremonia elementos de la policía hicieron acrobacias frente a las autoridades capitalinas.

