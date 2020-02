Presunto asesino de Leonardo Avendaño pagaría medio millón a la familia

La audiencia intermedia en el caso del homicidio del joven, Leonardo Avendaño, ocurrido en junio de 2019 en la Ciudad de México, fue pospuesta para el 11 de marzo debido a un nuevo paquete de pruebas presentado por la defensa del presunto responsable, el sacerdote Francisco Javier "B".

El hermano de Leonardo, Josué Avendaño, y su grupo de abogados, no descarta la posibilidad de un juicio abreviado y llegar incluso a un acuerdo por el asesinato de Leonardo Avendaño.

Estamos esperando qué es lo que nos van a presentar, y si es algo que nos conviene adelante, siempre y cuando yo le dije, quiero que se sepa quién fue el asesino de mi hermano y que pague". Josué Avendaño, hermano de Leonardo.

Detallaron que para demostrar la responsabilidad del sacerdote en el homicidio de Leonardo Avendaño, el ministerio público cuenta con 30 pruebas a su favor. Además tienen un estimado de medio millón de pesos por reparación de daño.

Aplazan 10 días la audiencia intermedia del sacerdote

Rubén Hernández Guzmán, abogado del sacerdote, solicitó en audiencia a la juez Luz Elena López, un extra de 10 días, al contar con más datos en favor del acusado.

Son alrededor de 20 pruebas que incluyen testimonios, periciales en materia criminalística, y fotografías.

El ministerio público, quien finca la responsabilidad al párroco, respaldó el nuevo plazo para evaluarlas.

Josué Avendaño declaró que será el juez quien determine la responsabilidad del acusado, pero aseguró hay pruebas suficientes que lo incriminan:

La familia y feligreses de Francisco Javier "B" decían que nada más lo habían agarrado para tapar la boca a la sociedad por todo lo que estaba pasando con el asesinato de Leonardo, pero si él está aquí es porque todas las pruebas que se han hecho hasta el día de hoy han sido contundentes".

Si llegan a acuerdo, sacerdote reduciría su pena de 50 a 14 años de cárcel

Si el imputado acepta su culpa, podría reducir su probable sentencia, de una máxima de 50 años a un periodo estimado de 14 años por homicidio calificado, el cual podría ser menor si presenta buena conducta.

El padre aceptará el homicidio. De esos 14 años, él sacerdote puede obtener beneficios penitenciarios del dos por uno, los que establezca el juez de ejecución". Joaquín Guillén, abogado de familia de Leonardo Avendaño.

Los defensores de la familia de Leonardo Avendaño aclararon que la fiscalía capitalina ya hizo del conocimiento de este pacto al asesor jurídico del cura acusado, sin embargo hasta ahora no hay respuesta.

El ministerio público, con el visto bueno de la subprocuraduría de procesos, ya le hizo un ofrecimiento a la defensa del cura, pero no se ha pronunciado. De la pena mínima le hacen un descuento para que en caso de que se aceptará la responsabilidad se le impusiera esa pena”. Joaquín Guillén, abogado de familia de Leonardo Avendaño.

Sin pruebas de que haya un segundo involucrado en el caso

Hasta el momento, en la carpeta de investigación, no existe pista de un posible cómplice, como se había planteado en los días posteriores al hallazgo del cadáver de Leonardo Avendaño.

No creo que lo haya hecho él solo, si existe o no un presunto cómplice, hasta el día de hoy no se tiene ningún testigo, ninguna persona. Dice que él sólo lo hizo pero no puede ser porque en los videos de seguridad se ve cómo sale la camioneta y alguien cierra desde adentro el portón". Josué Avendaño, hermano de Leonardo.

En la audiencia que tendrá lugar el 11 de marzo, se depurarán los hechos y los medios de prueba para preparar el juicio ante el Tribunal de Justicia de la CDMX.

El cuerpo de Leonardo Avendaño fue encontrado el 12 de junio del 2019 al interior de su camioneta, en un paraje del Ajusco.

La necropsia reveló que la causa de la muerte de Leonardo Avendaño fue por asfixia.

