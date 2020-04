El programa Hoy No Circula indica que este lunes los vehículos con engomado color AMARILLO, terminación de placas 5 y 6, que hayan obtenido hologramas de verificación 1 y 2, no pueden circular.

La restricción vehicular permanece vigente de las 05:00 a las 22:00 horas en todo el territorio de la Ciudad de México, dieciocho municipios conurbados del Estado de México, así como en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los automotores con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, de acuerdo a los lineamientos del programa Hoy No Circula.

Cabe mencionar que quedan exentos de esta medida los vehículos con placas para personas con discapacidad, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

También los de servicios fúnebres durante su actividad; los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros; los que tiene placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería, dicta el Hoy No Circula.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

En el caso de los automóviles que tengan holograma 1, su restricción además será con el siguiente esquema: el primer y tercer sábado del mes, no transitan los que tengan placa con terminación impar.

Según el programa Hoy No Circula, el segundo y cuarto sábado no circulan los que tengan placas con terminación par, mientras que los automóviles con holograma 2 no circulan ningún sábado.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?