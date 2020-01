¿Qué autos no circulan este lunes?

Este lunes, los vehículos automotores con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6 tienen restringida la circulación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con las nuevas restricciones del programa Hoy no Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas no podrán transitar los vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2.

Cabe mencionar que quedan exentos de este programa los vehículos de personas con discapacidad, eléctricos e híbridos, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

