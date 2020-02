Recompensa por caso de Fátima sigue en arcas de la FGJ

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México consideró que la detención de Mario “N” y Giovana “N”, presuntos feminicidas de la niña Fátima fue un trabajo más de investigación que una denuncia por parte de la ciudadanía.

La FGJ ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos a quien proporcionara información para localizar a la mujer que se llevó a Fátima, pero hasta el momento nadie ha reclamado el dinero.

Irma Reyes, tía de Mario “N”, solicitó apoyo para entregar a la policía a la pareja pero Ulises Lara, vocero de la FGJ, reveló que no fue ella quien lograra la detención, pues ésta se realizó como resultado de las indagatorias de agentes de la Policía de Investigación en coordinación con policías del Estado de México.

Nosotros podemos decir que fue resultado de una investigación, donde el trabajo de los ciudadanos fue sumamente importante, tanto en las cámaras como en los señalamientos, rutas en donde se les encontraba, pero la investigación corrió a cargo de los policías, incluso el hallazgo y ubicación estuvo a cargo del trabajo de coordinación conjunta de Policía de Investigación y policía del Estado de México”.

Hasta el momento ninguna persona ha solicitado la entrega de la recompensa, por lo que la fiscalía dijo que está abierta a recibir cualquier solicitud; sin embargo, aclaró que se realizará una revisión de datos ofrecidos para determinar si la información llevó a la captura de la pareja.

Ulises Lara informó que en este momento los 2 millones de pesos permanecerá en las arcas de la FGJ.

La señora Irma Reyes, tía de Mario “N” y quien lo entregó a él y su esposa Giovana “N” a las autoridades, aseguró que rechaza la recompensa de 2 millones de pesos porque no le gustaría lucrar con el feminicidio de la menor.

Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar. Yo no quiero ninguna recompensa: quiero que se haga justicia divina y de la Tierra.” Irma Reyes

La mujer se dijo avergonzada, dolorida y sorprendida, pero no arrepentida de haber entregado a los presuntos feminicidas de la niña de siete años.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?