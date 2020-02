Redes sociales se unen por Fátima, comparten ilustraciones y exigen justicia

Tras el feminicidio de Fátima, la menor de 7 años que desapareció el pasado 11 de febrero en la alcaldía Xochimilco, usuarios de redes sociales se unieron a la exigencia de justicia por la muerte de la niña con ilustraciones en memoria de la pequeña.

A través de Instagram y Twitter los internautas compartieron imágenes con el rostro de Fátima. Una de las imágenes es acompañada por un texto de protesta por el feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue abandonado el fin de semana en calles de la alcaldía Tláhuac.

“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Justicia para Fátima”, se lee en el texto.

Otra de las imágenes que comenzó a circular por redes sociales bajos los hashtag #JusticiaParaFátima, #NiUnaMas #MexicoFeminicida, muestra también la ilustración del rostro de la menor.

El perfil identificado en Instagram como sabinamores compartió la imagen acompañándola con un sentido mensaje por el feminicidio de Fátima.

“No te conozco pero te lloré. Duele tanto ver cómo te arrebataron todos tus sueños, tu vida, tu inocencia. Las que aún estamos aquí seguimos de pie, seguimos en la lucha, hasta entonces, honro tu memoria y tu partida” perfil de Instagram sabinamores .

En Twitter los usuarios también mostraron su pesar por la muerte de Fátima y compartieron imágenes en memoria de la pequeña.

La usuaria Maricela Velázquez compartió una imagen en la que se ve el rostro sonriente de Fátima junto a una imagen religiosa. La mujer acompañó la fotografía con un texto en el que llamó a atender la violencia que padece nuestro país.

“Inaceptable lo sucedido con Fátima. Es prioritario atender la situación de violencia que vive nuestro país. Fátima fue asesinada porque llegaron tarde por ella. La encontraron anoche en una bolsa de plástico. ¡Dios sólo tenía 7 años! Su historia me parte el alma” publicó en su cuenta de Twitter.

A la ola de imágenes en exigencia por el feminicidio de Fátima, varios usuarios compartieron imágenes unidos con el hashtag#JusticiaParaFátima.

