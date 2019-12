Roban bolso y gastan 70 mil pesos en minutos, mujer captura a ladrones

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, una usuaria de dicha red social denunció a una pareja, la cual le robó la cartera de su bolsa, cuando se encontraban al interior de una cafetería de la plaza comercial Centro Coyoacán, tras lo cual, la pareja de delincuentes hace cargos por casi 70 mil pesos, en cuestión de minutos, a las tarjetas de la víctima.

Tras percatarse del robo, debido a las alertas por el uso de las tarjetas de crédito que le llegaron a su celular, la mujer solicitó al establecimiento el video de la cámara de seguridad, con el fin de poder ubicar más fácilmente a los responsables.

En su cuenta de Twiiter, la usuaria @belleven señaló que buscó a los responsables, a quienes enfrentó y pidió apoyo a las autoridades capitalinas para que fueran detenidos.

La mujer detalló que el con los videos captados por la cámara de seguridad del establecimiento, y con las notificaciones de uso de su tarjeta que llegaban a su celular pudo localizar a los responsables.

La mujer que robó la cartera aparece en el video, acompañada por un hombre de barba que actúa como parapeto y que la acompañó durante el tiempo en que gastaban el dinero de la víctima.

En el video se ve como la mujer se sienta una mesa cercana a la de su víctima, echa una ojeada al interior de su bolsa de mano y segundos después saca la cartera para guardarla entre sus pertenencias y enseguida huir del lugar.

La verdad atraparla fue “fácil” ya que el establecimiento me compartió el vídeo y las notificaciones de la tarjeta que llegan al celular me indicaban donde estaba, que fue muy cerca de donde me saco la cartera por eso pude encontrarlos y enfrentarlos ahora están detenidos”, relató la víctima.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC_CDMX) detuvieron a la pareja de ladrones.

Además, en la misma red social se ha logrado identificar a la ladrona, de quien se compartió una cuenta de Instagram, en la que aparece en varias imágenes, en las que se “da la gran vida con lo que roba”, según señalan los mismos usuarios, sin embargo, actualmente dicha cuenta aparece “sin publicaciones”.

