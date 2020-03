Los mostradores que contenían gel antibaterial lucen vacíos, temporalmente están agotado; estante donde hubo toallas desinfectantes son espacios con cajas sin productos.

Artículo desinfectantes escasean en el día primer de alerta por coronavirus en la Ciudad de México. Unotv.com hizo un recorrido por supermercados y almacenes de mayoreo, cerca de las 15 horas, del viernes 28 de Febrero, ya no había gel antibacterial ni cubrebocas.



Y tampoco hay una fecha concreta para que surtan las tiendas.

Reportero: ¿Tendrá cubre bocas?

Vendedor: No caballero"

R: ¿Sabe hasta cuándo?

V: No tengo fecha de llegada

R: ¿Y gel antibacterial?

V: Tampoco, el mismo caso, todo lo que tenga que ver con el caso está agotado por el momento y no hay fecha de llegada"

Algunas personas recorrieron varias zonas de la capital para surtirse de éstos artículos...pero fracasaron.

Los cubrebocas sólo se consiguen en Centros de Salud y no en todos. A una persona se lo dieron por precaución, tiene gripa y no está de más que lo ocupe, simplemente para no contagiar y proteger a su familia



Dentro de la tiendas, algunos de los clientes abarrotaron sus carritos de toallas desinfectantes para ir al trabajo, escuela y el transporte público.



En internet, el precio ya se elevó hasta en un 100%



Se agotan artículos para prevenir contagios por COVID-19. Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto en algunas tiendas departamentales se ofrecen métodos para desinfectar los carritos.

Se agotan artículos para prevenir contagios por COVID-19. Foto: Captura de pantalla

