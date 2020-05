SSC resguarda inmediaciones del hospital Rubén Leñero por manifestación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de seguridad para resguardar la integridad física de los manifestantes, personal médico y pacientes, que se encontraban en las inmediaciones del Hospital General Doctor Rubén Leñero en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

La noche del sábado, familiares de pacientes diagnosticados con el virus COVID- 19 arribaron al nosocomio para expresar su inconformidad, debido a la falta de información por parte del personal del hospital y al no tener una respuesta, intentaron ingresar por la fuerza.

Ante dicha situación, personal adscrito a la seguridad del lugar solicitó los apoyos correspondientes, por lo que arribaron oficiales de la SSC, quienes resguardaron el sitio, así como a las personas que se encontraban ahí.

Ante dicha situación, personal adscrito a la seguridad del lugar solicitó el apoyo correspondiente. Foto: SSC

Tras diálogo se logró contener la situación

Tras dialogar con los manifestantes y lograr contener la situación, los trabajadores del hospital comenzaron a llamarlos para brindar informes sobre la salud de sus familiares.

Oficiales de tránsito de la SSC resguardan las inmediaciones de los hospitales de la ciudad para evitar el estacionamiento irregular y permitir el libre paso de los servicios de emergencia, en tanto policías auxiliares y de la Bancaria e Industrial realizan acciones de prevención y seguridad, por lo que invitan a la ciudadanía a, en caso de apoyo y orientación, acercarse a ellos quienes los canalizarán con las autoridades médicas correspondientes.

Trabajadores del hospital comenzaron a llamarlos para brindar informes sobre sus familiares. Foto: SSC

Dramático, lo ocurrido en Hospital de las Américas: López-Gatell

Apenas este sábado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como dramático lo ocurrido en el Hospital de Las Américas, en Ecatepec, donde familiares ingresaron a la fuerza para ver a pacientes.

Me resulta particularmente dramático lo que ocurrió ayer en el Hospital de las Américas de Ecatepec... También me parece dramático que no haya llegado información a todas las personas o a pesar de que haya llegado no identifican a COVID como una enfermedad grave", aseveró en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que debido a la manipulación de cadáveres, como se observó en el video difundido el pasado viernes, hay un riesgo elevado de que pueda ocurrir un brote de contagios de COVID-19.

