Juan Manuel y su bicicleta se han vuelto inseparables durante la pandemia por COVID19.

El uso de la bicicleta creo que es primordial, sobre todo en estos momentos de pandemia, creo que vamos a tener que cambiar nuestra forma de trasladarnos, ahora será un medio de transporte creo que seguro". Juan Manuel Gómez, ciclista.

El uso de la bicicleta garantiza la sana distancia, propicia actividad física y libera endorfinas, lo que contribuye a la salud física y metal.

Cuando nosotros tenemos una crisis, la bicicleta es la herramienta para solucionarla en cualquier ciudad", Merak Liceaga, instructor en Biciescuela "Pedaliers".

Y la Ciudad de México lo está haciendo, ya que la bici está ganando espacios, es más, quienes la habían olvidado decidieron comprar una nueva. La venta de bicicletas ha aumentado.

Yo le calculo entre un 51 a 80% con tendencias al alza, y yo creo que pueden llegar a ser hasta que literalmente nos quedemos sin stock todos los fabricantes y todas las tiendas de bicicletas, así ha pasado en otros países". Aldo Gálvez, director de Tutto Bike y Tutto Store.

Incluso para quienes ya saben andar en bici, hay cursos en línea que les ayudan a recordar las reglas básicas de seguridad, como usar luces, casco, lentes, nunca ir en sentido contrario, etc.

No pegarse a la banqueta, el pegarse a la banqueta hace tu rodado completamente inseguro, tu rodado va por el centro del carril". Merak Liceaga, instructor en Biciescuela "Pedaliers".

Las medidas sanitarias son sencillas pero efectivas contra el COVID19.

Yo recomiendo lo básico, no meterse en problemas, agua y jabón, no se afectan lo que si es que no tienes que tocar la parte de la cadena, porque lleva engrasado, pero si es básico que el manubrio que es lo que estás tocando todo el tiempo si lo tengas limpio”. Aldo Gálvez, director de Tutto Bike y Tutto Store.

Rumbo al día dedicado a este tipo de transporte, vale recordar que la vida es como andar en bicicleta, si quieres mantener el equilibro, hay que seguir pedaleando.

La bicicleta es una maravilla que te ayuda a trabajar tus miedos te ayuda a ser más feliz, te ayuda a ser más empoderado y te ayuda a ser más sano, utilízala". Merak Liceaga, instructor en Biciescuela "Pedaliers".

