A sus 40 años, Lidia ha sufrido dos enfermedades fuertes: cáncer y COVID-19 afirma que, gracias a médicos, esperanza y fe, logró vencerlas.

En el 2014 yo tuve un tumor en el intestino, entonces tomé quimioterapias durante 6 meses, también de eso estoy sana", comparte Lidia Covarrubias , sobreviviente de coronavirus.

Es abogada, trabaja en el área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esa ocasión y ésta, fueron las peores experiencias de mi vida, las peores y las mejores porque para mí es como volver a nacer, como volver a dar gracias de que estoy aquí y ahora, que estoy con vida, que es lo que más quiero", complementa.

Reconoce que, por descuido y escepticismo, se contagió del nuevo coronavirus.

No tomé las medidas, y también pienso que no lo veía tan real, tan que sí estuviera pasando, no tomé precauciones, no llevaba cubrebocas, no nada", señala Lidia Covarrubias .

Al contar cómo regresó el miedo a morir, no puede contener las lágrimas, pensó que quizá no volvería a ver a su hijo de 14 años por eso, agradece esta nueva oportunidad.

Hay esperanza para todos, que no hay que perder la fe, que el mundo es muy bonito a pesar de todo lo que está pasando, que la vida es muy bonita y pues que estoy agradecida con Dios, con el universo, con toda la gente, con el doctor, con todo lo que nos rodea y pues a seguir adelante", comparte la sobreviviente de COVID-19 .

Ahora, Lidia se ha convertido en una promotora de la salud, no de manera oficial, pero cada vez que puede, aprovecha para decirle a las personas la importancia de cuidarse.

Esto es real, esto está pasando, está muriendo gente, sin embargo, podemos salvarnos y cuidar a los que más queremos, ¿Cómo? Siguiendo las medidas que nos soliciten, si nos dicen que no salgamos de casa, pues no salgamos, ya habrá tiempo para estar todos juntos", dice Lidia Covarrubias .

En medio de la cuarentena hace yoga y espera el momento de reencontrarse con sus seres queridos como su abuela y su hermana.

