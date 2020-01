Valeria fue a estudiar a Wuhan, China; ahora pide ayuda para salir

Valeria es una joven estudiante mexicana originaria de la Ciudad de México, quien lleva poco más de cuatro años viviendo en Wuhan, China, en donde estudia Economía y Tratado Internacional en la universidad.

Su vida giraba como la de cualquier estudiante, hasta que brotó el nuevo coronavirus 2019. Ahora, Valeria pide ayuda para salir de Wuhan, en donde cada vez hay menos gente en las calles, hay pocos lugares para comprar comida, los bancos están cerrados y la vida ya no es como la conoció.

La situación es un poco difícil porque la ciudad está completamente cerrada; no hay medios de transporte, no hay lugares abiertos para poder comprar comida, obviamente no podemos salir a la calle por precaución, además el clima está muy frío…”, indicó Valeria.

La joven estudiante mexicana se mantiene en calma, y aunque tiene alimentos para máximo una semana y media, ya no tiene efectivo porque no puede recibir envíos y no puede usar su tarjeta de crédito.

Los padres de Valeria piden ayuda

Los padres de Valeria, preocupados, han buscado ayuda para su hija, incluso entregaron una carta en Palacio Nacional para que la ayuden a salir de China.

Nosotros, mi esposa y yo, creemos en un Dios, pero como padres, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance (para hacer que Valeria salga de China)”, comentó el señor Miguel Díaz, padre de Valeria.

Embajada de México en Beijing

Y aunque la Embajada de México en Beijin se ha mantenido en contacto con la joven estudiante mexicana, la espera es difícil.

No podemos hacer nada más que estar las 24 horas en encierro, en nuestras casas, tratando de buscar algo qué hacer dentro…”, explicó Valeria Díaz.

La Embajada mexicana en Beijing le ha comentado a la estudiante mexicana que se siguen buscando opciones para que pueda salir de China, y aunque el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha indicado que de los 18 mexicanos ubicados en Wuhan, 14 no podrán salir por disposiciones de las autoridades chinas, Valeria sabe que ella se encuentra entre las 4 personas que pueden hacerlo.

Es un poco complicado porque yo, por mi parte, intento guardar la calma, mantenerme tranquila, pero sí hay momentos en los que te pones a pensar y empiezas a ver lo que la gente está diciendo... y pues sí llega un poco la preocupación, por eso es que yo pido salir del país (China)… porque yo veo las noticias aquí y sí es preocupante y obviamente prefiero estar en un lugar más seguro”, comentó Valeria Díaz.

Además de la situación, Valeria se ha dado a la tarea de buscar acomodo para sus mascotas (un perro de talla mediana y un gato) entre sus amigos y conocidos.

Usuarios de redes sociales se han manifestado por traer a los compatriotas mexicanos de regreso al país, como lo han hecho otras naciones con sus ciudadanos.

