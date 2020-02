Corren encapuchados armados a maestros de Prepa 8

Jóvenes encapuchados y armados con tubos tomaron la noche de este viernes las instalaciones de la Preparatoria Nacional número 8, de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche, cuando todos los estudiantes ya se habían retirado y sólo quedaba un grupo de profesores.

UnoTV tuvo acceso a un video que muestra el momento en el que el director de la escuela cuestiona a los paristas sobre el modo en que cerraron la escuela:

A ver jóvenes, ¿quiénes son los que quieren tomar el plantel?. Leonardo, ¿dónde estás?, ven quiero hablar contigo…tú eres ex alumno de este plantel , amigo, tú deberías respetar tu preparatoria. Y tú, Roberto, ¿dónde estás Roberto?, exalumno o alumno de prepa 5. ¿Por qué están tomando el plantel, jóvenes? No quedamos en eso”.

Los encapuchados aceptan que Roberto y Daniel son apoyo para el movimiento, mientras el director cuestiona la portación de tubos para agredir a los maestros.

¿Por qué traes esa arma, por ejemplo?”, pregunta el directivo.

Es autodefensa, es natural”, contesta uno de los encapuchados.

¿Me ves un arma, sólo traigo mis lentes?”, responde el director.

Luego del intercambio de palabras, los maestros levantan las manos mostrando que no tienen nada para defenderse.

Levanten las manos, señores funcionarios, nos están lesionando los jóvenes encapuchados que no sé ni quiénes son, bueno sí sé quién es Leonardo Albir de la Concha y Roberto Vera, no sé quiénes son y no sé siquiera si son estudiantes”, señala el director.

Tras enfatizar su desacuerdo por la toma de las instalaciones, los maestros deciden subirse a sus automóviles y retirarse del plantel.

Hasta el momento son ocho los planteles de la UNAM que se mantienen en paro como una medida de protesta contra la violencia de género, acoso, negligencia, falta de protocolos médicos y seguridad en las instalaciones.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?