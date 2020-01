Alacrán, alimento clandestino que se vende en Durango

El alacrán es un alimento muy popular en la gastronomía de Durango, sin embargo, su venta sigue siendo clandestina y no se encuentra regulada por autoridades sanitarias.

Desde que empezó la venta de alimentos de alacrán, la Secretaría de Salud no los ha avalado, tampoco la Secretaría Municipal ni la Secretaría Federal de Salud”. Juan Gómez, Secretario del Mercado Gómez Palacio.

En el Mercado Gómez Palacio, ubicado en el centro de este estado, existen diversos puestos donde venden diferentes platillos cocinados con alacrán, a pesar de que su venta no está permitida. Las cocineras de estos puestos preparan los platillos con alacranes bajo la petición de los propios consumidores.

Es bajo su responsabilidad, nosotros no tenemos ninguna obligación hacia la persona de decirles cómanlo, porque no les va a pasar nada o no les va a hacer daño, lleva un proceso y nosotros si lo recomendamos porque es bajo la responsabilidad de cada persona”. Clara Menchaca, cocinera de alacrán.

Tanto científicos como vendedores de alacranes advierten que el platillo puede ser mortal y se tiene que verificar primero que los alacranes utilizados para la gastronomía provengan de la sierra.

El alacrán de la ciudad es muy tóxico y no es recomendable comérselo, entonces lo captamos aquí vivo, se matan en alcohol, ya que aparte de matarlos es un conservador natural”, señaló Vanessa Robles, comerciante de alacranes.

Robles aseguró que los alacranes se pueden mantener hasta siete meses en conserva.

No le pasa nada ni a la persona que lo consume ni al propio animalito”. Vanessa Robles, comerciante de alacranes.

Expertos también recomiendan que es importante ver qué clase de alacrán se está consumiendo para que las personas de los restaurantes puedan evaluarlos y ofrecer un mejor platillo.

Comensales buscan probar alacrán

A pesar de las advertencias sobre el peligro de consumir alacrán, las personas lo siguen demandando en sus platillos.

Me habían contado y quería saber si era cierto lo que decían y la verdad es que los alacranes están muy ricos, los recomiendo”. Rodrigo Díaz, turista de Chihuahua.

El alacrán es consumido en caldillo duranguense, brochetas y botanas complementarias con destilado de mezcal y tequila. Además recientemente han aparecido puestos de tacos de alacrán.

Un platillo de alacrán puede superar hasta los quinientos pesos.

